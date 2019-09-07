غرفة صناعة الجلود تدعو أعضاءها للمشاركة في معرض الأسبوع المصري بأوغندا

دعت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات أعضاءها للمشاركة في معرض "الأسبوع المصرى بأوغندا".



يشار إلى أن "الأسبوع المصرى بأوغندا" هو معرض تجارى متخصص في صناعة الجلود والملابس والمفروشات يقام خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، بأرض المعارض الدولية في كمبالا بأوغندا.



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وأشارت الغرفة إلى أن المعارض تعتبر إحدى الآليات المهمة لتسويق المنتجات والصناعات المصرية بالأسواق الخارجية للتعريف بتلك المنتجات وفتح أسواق جديدة.



وأوضحت الغرفة أن أعضاء الغرفة المشاركين سيتم دعمهم من هيئة تنمية الصادرات بنسبة 70% من تكاليف حجز الأجنحة وتجهيزاتها، وسيتم رد 50% من تكاليف شحن العينات.



وعن الإجراءات المتبعة للمشاركة في المعرض، قالت الغرفة إنها تتحدد في الملف التعريفي للشركة، حيث يتم ملء استمارة الاشتراك، وختمها بخاتم المنشأة، مع توضيح المساحة المطلوبة بالمتر المربع، وإرفاق صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية والبطاقة التصديرية وبطاقة الرقم القومي، إضافة إلى نسخة من كتالوج الشركة أو صور لمنتجاتها وشهادة براءة ذمة من هيئة المعارض.