سبوتنيك: روسيا وأوكرانيا تتبادلان المحتجزين وفق اتفاقية التبادل

ذكرت مصادر لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت، أن تبادلا للمحتجزين جرى بين روسيا وأوكرانيا ضمن اتفاقية لتبادل المحتجزين بين البلدين.



وأضاف المصدر أن حوالي 33 شخصا تم نقلهم جوا إلى روسيا بينهم الصحفي الروسي لوكالة "روسيا سيغودنيا - أوكرانيا"، كيريل فشينسكي، بعد عملية تبادل محتجزين بين الطرفين نفذت وفق اتفاقية تبادل بين روسيا وأوكرانيا.



وأشار المصدر إلى أنه عند هبوط الطائرة القادمة من روسيا التي تقل المحتجزين الأوكرانيين أقلعت بدورها الطائرة التي تقل المحتجزين الروس إلى موسكو.



وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف شهر يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.



وكانت هذه القضية أحد المواضيع المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالماتهما الهاتفية الأولى.

