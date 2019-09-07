ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سبوتنيك: روسيا وأوكرانيا تتبادلان المحتجزين وفق اتفاقية التبادل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:09 م
روسيا وأوكرانيا تتبادلان
روسيا وأوكرانيا تتبادلان المحتجزين
أ ش أ
ذكرت مصادر لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم السبت، أن تبادلا للمحتجزين جرى بين روسيا وأوكرانيا ضمن اتفاقية لتبادل المحتجزين بين البلدين.

وأضاف المصدر أن حوالي 33 شخصا تم نقلهم جوا إلى روسيا بينهم الصحفي الروسي لوكالة "روسيا سيغودنيا - أوكرانيا"، كيريل فشينسكي، بعد عملية تبادل محتجزين بين الطرفين نفذت وفق اتفاقية تبادل بين روسيا وأوكرانيا.

وأشار المصدر إلى أنه عند هبوط الطائرة القادمة من روسيا التي تقل المحتجزين الأوكرانيين أقلعت بدورها الطائرة التي تقل المحتجزين الروس إلى موسكو.

وتبادلت مفوضتا حقوق الإنسان الروسية، تاتيانا موسكالكوفا والأوكرانية لودميلا دينيسوفا، في منتصف شهر يوليو الماضي، قوائم المواطنين الروس والأوكرانيين الذين يقضون عقوباتهم في السجون في كلا البلدين.

وكانت هذه القضية أحد المواضيع المحورية التي تطرق إليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالماتهما الهاتفية الأولى.

ترشيحاتنا

أمطرهم بوابل من بندقيته.. ابن عاق يقتل والده وزوجته وشقيقه.. ويختبئ في الزراعات بسوهاج

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر الأولمبي والسعودية

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

المعدن الأصفر يتراجع.. الذهب يهوي بشكل مفاجئ بواقع 11 جنيها.. واقتصادية النواب: انخفاضه سيستمر.. وننصح بعدم شرائه حاليا

على رأسهم بديع والبلتاجي.. المؤبد لـ 11 متهما والمشدد 15 عاما لـ 8 متهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خلخال وفستان قصير.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بـ إطلالة جذابة

بالدرهم وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير

بالأوف شولدر وبشرة برونزية.. شيرى عادل تستعرض أناقتها على أحد الشواطئ