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فن

بـ البيجاما.. زياد برجي ينشر صورته مع طفليه

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:13 م
زياد برجي
زياد برجي
شروق ابراهيم
فاجأ الفنان اللبناني زياد برجي متابعيه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بنشر صورة له بـ البيجاما فور استيقاظه.. تجمعه بطفليه ليلى ويوسف.

وعلق زياد برجي على الصورة قائلا: "اتمنى لكم عطلة اسبوعية مليئة بالحب الحقيقي".

وعلى صعيد آخر، أعلن زياد برجي عن تعاونه مع الفنانة اللبنانية اليسا في البومها الجديد من خلال أغنيتين احدهما من الحانه وكلمات أمير طعيمة وتحمل اسم حبة اهتمام.

أما الثانية من تأليفه وألحانه باللهجة اللبنانية وتحمل اسم حقك علي.
بـ البيجاما.. زياد برجي ينشر صورته مع طفليه

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