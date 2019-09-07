ضم 14 مجلة علمية تصدر من جامعة الأزهر لمؤسسة دولية أمريكية

أعلنت إداراة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة عن التقرير الوارد من بنك المعرفة المصري، الذي يبذل مجهودا كبيرا في مساعدة مجلات الجامعات المصرية ورفع بعضها على منصة بنك المعرفة لتصبح المجلات مفهرسة عالميًا، ولكي يتم رفع مستوى هذه المجلات لتصل إلى العالمية.



ووافقت مؤسسة Clarivate الأمريكية على ضم 14 مجلة مصرية تصدر باللغة العربية وجميعها تصدر من جامعة الأزهر، حيث يتم حساب الاستشهادات المرجعية للبحوث المختلفة لتلك المجلات، تمهيدًا لوضع معامل تأثير لهم.



وأعلنت الجامعة عن أسماء المجلات التي تم قبولها ضمن الكشاف العربي وهي كالتالي:

1- مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا – كلية الشريعة والقانون بطنطا

2- حولية كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية - كلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

3- مجلة التربية – كلية التربية

4- مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط - كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط

5- مجلة الزهراء – جامعة الأزهر

6- مجلة البحوث الإعلامية - جامعة الأزهر

7- مجلة كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - كلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف

8- مجلة قطاع الدراسات الإنسانية – جامعة الأزهر

9- مجلة كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق - كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالزقازيق

10- أفاق – حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية

11- المجلة العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق - كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق

12- حولية كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالاسكندرية - كلية الدراسات الاسلامية والعربية بنات بالاسكندرية

13- حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة

14- حولية كلية اللغة العربية بالمنوفية - كلية اللغة العربية بالمنوفية.



وتعد مجلات جامعة الأزهر المقبولة للكشاف العربي هي الأولي من نوعها للاستشهاد باللغة العربية على بنك المعرفة المصري ويعد سبقا لجامعة الأزهر عن غيرها من الجامعات المحلية، حيث تسعى الجامعة إلى التميز المحلي والإقليمي والدولي في التصنيفات الجامعية.