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محافظات

بعد 16 عاما من التوقف.. مشروع الصرف الصحى بـ المنشاة بسوهاج يعود إلى الحياة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:46 م
اعمال الانشاءات
اعمال الانشاءات
خالد رياض
يعتبر مشروع صرف صحي المنشاة – أولاد حمزة بمحافظة سوهاج، من المشروعات التي تأخر تنفيذها لمدة طويلة بلغت ١٦ عاما وهو المشروع الوحيد ضمن مشروعات الصرف الصحي في الجمهورية يحدث به تأخير بهذا الشكل.

ولعل أبرز المعوقات في المشروع كانت توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروع والذي بدأ العمل به في عام ٢٠٠٣ كما أن الشركة المنفذة مختار ابراهيم تأخرت كثيرا في تنفيذ المشروع مما دعي المحافظة إلى سحب المشروع منها وترسيته على شركة أخرى، ليعود العمل في المشروع من جديد.

وأكد مصدر بمياه سوهاج، أنه تم سحب الثقة من الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاة وتكليف القوات المسلحة باستكمال الأعمال الكهروميكانيكية لـ6 محطات رفع صرف صحي بالمنشاة وأولاد حمزة عن طريق مصنع المحركات "الهيئة العربية للتصنيع".

وأشار المصدر إلى أن مشروع الصرف الصحي بمدينة المنشاه في عام 2003 ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وتوقف العمل بالمشروع لوجود خلافات بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة "مختار" بسبب فروق الأسعار.

واشار المصدر ان الشركة المنفذة للمشروع توقفت منذ سنوات عن العمل في المشروع تماما، مشيرا أن الطاقة الاستيعابية لمحطة الصرف في الجبل الغربي 30 ألف متر مكعب يوم، والمساحة الكلية للمحطة تبلغ ٣٠٠ فدان، التكلفة الإجمالية وقت بدء التنفيذ كانت 145 مليون جنيه، بلغت نسبة التنفيذ بالخطوط والمحطات 75%، المشروع مكون من محطة المعالجة بطاقة 30 ألف متر مكعب يوما، المشروع به 6 محطات رفع 3 بمدينة المنشأة و3 بقرية أولاد حمزة، شبكات الانحدار بطول 29 كيلومترا بالمنشأة و13 كيلو متر بأولاد حمزة، خطوط الطرد بإجمالى 24 كيلو متر تقريبا.

وأكد المصدر أن زيارة وفد من الإسكان للمشروع اليوم بهدف الوقوف علي نسبة التنفيذ لافتا إلي أن وزير الإسكان أكد علي الانتهاء من محطة الصرف بشكل كامل في الأول من نوفمبر القادم.
بعد 16 عاما من التوقف.. مشروع الصرف الصحى بـ المنشاة بسوهاج يعود إلى الحياة
بعد 16 عاما من التوقف.. مشروع الصرف الصحى بـ المنشاة بسوهاج يعود إلى الحياة

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