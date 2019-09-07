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توك شو

بعد استبداله بالـ ميني فان.. تعرف على مصير 3 ملايين سائق توك توك في مصر ..فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:32 م
التوك توك
التوك توك
شيرين عادل
قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الحكومة تدرس إلغاء التوك توك منذ أسبوع وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، التنمية المحلية.

وكشف مدحت قريطم، خلال مداخلة هاتفية على برنامج صباح الورد والمذاع عبر فضائية "TEN"، عن أن رئاسة الوزراء قد كشفت مؤخرا أنها ستعمل على تخفيض الطاقة الإنتاجية للمصانع المنتجة للتكاتك، لافتا إلى أن رئاسة الوزراء كلفت هذه المصانع بتحويل الطاقة الإنتاجية لها لسيارات الميني فان بدلا من التكاتك.

وأوضح مدحت قريطم، أن كافة التكاتك الجديدة تخضع للجنة من الفحص الفنى لهذه المصانع بوضع لوحات معدنية وإستخراج تراخيص باسم المصنع وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

وأكد مدحت قريطم، أن "الموضوع مجاش عشوائي"، لافتا إلى أن رئاسة الوزراء تضع على عاتقها حلولا لسائقى التكاتك والعمالة التى تقدر بـ 3 ملايين سائق ، مشيرا إلى أن وزارة المالية ستنشأ صندوق بالاتفاق مع البنوك قرض ميسر من 5 :7 سنوات تقسيط للتسهيل على سائقى التكاتك بعد تحويلها للمينى فان. 

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