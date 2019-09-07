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تعليم

التعليم: الثانوية المعدلة ستقتل الغش في مصر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:47 م
الغش
الغش
ياسمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الثانوية المعدلة ستقتل الغش والأخطاء فى التصحيح الموجودة فى النظام القديم، موضحة أنه سيكون هناك امتحان لأكثر من مليون طالب فى الثانوية المعدلة وتم تصحيح 36 مليون سؤال بامتحان الصف الاول الثانوى العام الدراسى الحالى.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال فعاليات المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم، أن نتائج الاختبارات التى عقدت لطلاب الصف الأول الثانوي العام، تشير إلى أن المتوسط أقل من 50% للطلبة الضعفاء، مؤكدة أن الطلبة كانوا يعتقدون أنهم أفضل مما أظهرته النتائج ونأمل أن يحقق الطلاب تقدما فى الصف الاول الثانوي ويرتفع درجة الطالب 4 من 20 إلى 8 من 20 وبالتالى سيكون هناك تغيير حقيقى، مضيفة أن الوزارة لم تعلن نتائج الطلبة بهذه الطريقة وتم منحهم نتائج دون درجات ولكن فى شكل ألوان ونقاط دون أن نصدم الطلبة بالأرقام.

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة لديها خطة لبناء جيل من رياض الأطفال يلتحق بالجامعة تعلم من خلال اكتساب المهارات الحقيقة.

وأشارت إلى أن الوزارة لديها خطة للقضاء على الكثافات الطلابية مثل الفصول المتحركة مجهزة على أعلى مستوى بها شاشات ذكية وايضا مكيفة يتم بنائها خلال 48 ساعة من خلال وزارة الإنتاج الحربى.


الجدير بالذكر أن مصر تعرض تجربة اصلاح التعليم فى المنتدى الفنلندى المصرى للتعليم بحضور رئيسة جمهورية فنلندا السابقة.

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