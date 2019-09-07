نتفليكس تنتج مسلسلا عن أشهر جاسوس إسرائيلي فى دولة عربية

بدأت شركة نتفليكس، عرض قصة اشهر الجواسيس الإسرائيليين في سوريا إيلي كوهين الذي استطاع خداع كبار المسؤولين في سوريا والوصول إلى معلومات حساسة يرى البعض أنها كانت عاملا حاسما في السيطرة على الجولان عام 1967 وذلك عقب قيام الشركة بعرض فيلم The Angel الذي تمحور حول شخصية أشرف مروان، الذي خدع الموساد الإسرائيلي.



المسلسل الجديد بعنوان The Spy هو من بطولة الممثل الإنجليزي ساشا بارون كوهين، وتأليف وإخراج جيديون راف، وتشارك في بطولته الممثلة الإسرائيلية هادار راتزون روتيم التي تلعب دور زوجته العراقية اليهودية نادية، والممثل الأمريكي نوح إميريتش الذي لعب دور مسؤول الموساد.



ويلعب الممثل وليد زعيتر دور الرئيس السوري الراحل أمين الحافظ الذي خدعه الجاسوس الإسرائيلي لدرجة أنه فكر في تعيينه في منصب نائب رئيس الوزراء وذلك قبل أن يكتشف أمره ويعدم في العام 1965 في ساحة المرجة في دمشق وتذاع مشاهد إعدامه على الهواء.



ونظرا لقيامه بمهمة تجسس طويلة محفوفة بالمخاطر، يعتبر في إسرائيل بطلا قدم الخدمات لأمنها، لأهمية المعلومات التي قدمها للموساد وساعدت الجيش في احتلال الجولان عام 1967.



وكان رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق عميت مائير قال بحق كوهين، إنه "نجح في تجاوز قدرات معظم الجواسيس الآخرين".



وقد تدخلت الحكومة الإسرائيلة لإنقاذ كوهين من الإعدام، لكن المحاولة فشلت وتم إعدامه بالفعل على الهواء ووضعت على جثته ورقة بيضاء كتبت عليها شعارات معادية لإسرائيل.



وكانت إسرائيل قد أعلنت العام الماضي، استرجاع ساعة يد كان يرتديها كوهين في "عملية خاصة"، وقد هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموساد على" عملهم الحازم والشجاع الذي أعاد إلى إسرائيل تذكارا من مقاتل عظيم قدم الكثير لتعزيز أمن دولة إسرائيل"، على حد وصفه.



كما وأصدرت إسرائيل في عام 2000، طابعا بريديا يحمل صورته.



وولد ايلي كوهين في مدينة الإسكندرية المصرية في 26 ديسمبر عام 1924 باسم "إليهو شاؤول كوهين" لأسرة يهودية هاجرت إلى مصر من حلب السورية، وكان يتحدث العربية والإنجليزية والفرنسية بطلاقة، ما ساهم لاحقا في تعزيز فرص للعمل في الاستخبارات الإسرائيلية.