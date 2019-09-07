في ذكري ميلادها.. قصة اغتصاب ايفان ريتشل فى إحدى الحفلات

يصادف اليوم 7 سبتمبر عيد ميلاد الممثلة الامريكيه ايفان ريتشل التي بلغت من العمر 31 عاما، تعرف على اهم فيلم في حياتها و الاعتداء الذي تعرضتت له اكثر من مره



الاسم و الميلاد

ايفان ريتشل وود ولدت في 7 سبتمبر 1987 في مدينة "رالي" كارولايتا الشماليه و بدأت مشوارها الفني في التسيعنات من خلال مشاركتها في عددة مسلسلات تلفزيونيه من ضمنهم مسلسل "فوطي امريكي" تم عرضه في عام 1995 .



بداية المشوار الفني



بدءت مشوارها الفني و هي في الثالثة عشر من عمرها في القرن الماضي حيث شاركت في عددة اعمال فنيه منها مسلسل "مره اخري" تم عرضه في عام 1999، و كان ظهورها الاول في السينما فيلم بعنوان "الحفر الي الصين" و اكتسبت شهره واسعه و نالت اعجاب الجمهور خاصتا لصغر سنها و في عام 2001 شاركت في فيلم بعنوان "سيتلي سكريتس" و رشحت لجائزه "الغولدن غلوب" في عام 2003 و شاركت في العديد من لاعمال الضخمه مثل فيلم "الكون" الذي تم عرضه في عام 2007





الحياة الشخصيه



تزوجت من الممثل الامريكي "جيمي بيل" في عام 2012 و انجبا ابن واحد و تم انفصالهاما في عام 2014 بعد زواج استمر لعامين و انتشرت بعض الشائعات عنها لعلاقتها بـ مارلين مانسن" المغني الامريكي.





ابرز الاعمال



فيلم بعنوان "المصارع تم عرضه في عام 2008 و في 2009 شاركت في الدراما التلفزيونيه مسلسل بعنوان "دم حقيقي" و في 2013 شاركت في فلمين في نفس العام الاول بعنوان "كاست اوف يو" و الثاني فيلم بعنوان "الاطفال" اخر اعمالها في عام2016 من خلال مشاركاتها في مسلسل "ويست وورلد"



الجوائز



حصلت علي جائزه القمر الصناعي التي تقدمها الاكادمية الدوليه للصحافه.



صرحت ايفا ريتشل لاحدي المجلات العالميه انها تعرضتت للاعتداء الجنسي اكثر من مره قائله: انني تم اغتصابي في احدي المناسبات من شخصا ما هذا ادي الي ازمه نفسيه لي بسبب هذه الجريمه و من خلال ظهورها في احدي البرامج قالت فيلم "ويرست تيلر" اقوي فيلما بمسيرتي الفنيه و انا حاربت لاجله و الكثير قالو لي الفيلم لم ينجح و كانت النتيجه عكسيه.