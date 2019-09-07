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رياضة

رئيس برشلونة يعلق على رحيل ميسي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 11:49 ص
ليونيل ميسي لاعب
ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة
محمد السعيد
كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة الإسباني، حقيقة وجود بند في عقد ليونيل ميسي يسمح له بالرحيل في أي وقت يريده.

وقال بارتوميو في تصريحات لـ تلفزيون برشلونة:" ميسي يمكن أن يغادر الفريق في الصيف المقبل، سواء بالاعتزال، أو بالانتقال لأي نادٍ يريده، لأن هناك بندا في عقده يسمح له بذلك".

وتابع يارتوميو: "هذا شيء لا يدعو للقلق، أنا متأكد من بقاء ميسي مع برشلونة حتى صيف 2021".

ويعد ليونيل ميسي أفضل لاعب في تاريخ برشلونة، وأحد أفضل أساطير العالم على مر تاريخ كرة القدم، حيث بدأ مسيرته كلاعب مع فريق برشلونة الأول في 2005.

ويعاني ليونيل ميسي من شد عضلي في الساق اليمني، أبعده عن المشاركة مع برشلونة في مباريات الدروي الإسباني، خلال الشهر الماضي.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني بـ 4 نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى أمام أتلتيك بلباو، وفاز في الأسبوع الثاني على ريال بيتيس، وتعادل أمام إسبانيول في الجولة الثالثة.

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