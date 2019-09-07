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الرئيس التشادي يعد بتعيين 20 ألف خريج في وظائف حكومية بحلول 2020

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:05 م
الرئيس التشادي ادريس
الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو
أ ش أ
أعلن الرئيس التشادي ادريس ديبي اتنو، أنه سيتم تعيين 20 ألف شاب من أوائل الخريجين ببلاده في وظائف حكومية بحلول العام 2020.

وقال الرئيس التشادي، خلال احتفال بمناسبة إنهاء 133 طبيبا تشاديا تدريبا في كوبا وتعيينهم في وظائف عامة، "إن معركتي الحالية هي جعل تشاد قادرة على توفير عدد كبير من الأطباء المتاحين على الفور لتخفيف معاناة الطبقات الفقيرة في المجتمع".

وأضاف" إن الحكومة اقتناعا منها بأن تنمية بلد ما تتوقف إلى حد كبير على تعبئة واستغلال رأسمالها البشري، لم تتوان عن العمل الجاد لتحقيق طموحاتنا في هذا الاتجاه".

يشار إلى أن تشاد مرت منذ عدة سنوات بأزمة اقتصادية طاحنة دفعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير تقشفية صارمة شملت توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج للدعم المالي والتقني وتجميد تعيين شباب الخريجين في الوظائف الحكومية وأيضا إجراء اقتطاعات من رواتب موظفي الدولة هناك.

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