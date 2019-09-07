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تعليم

دون سابق إنذار.. تعليم البحر الأحمر تقرر الفرنسية لغة إجبارية للتجريبي وأولياء الأمور غاضبون

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:47 م
تعليم البحر الأحمر
تعليم البحر الأحمر
إبراهيم جادالله
أزمة تسبب فيها قرار مفاجئ لمديرية التربية والتعليم وتم إخطار المدارس التجريبي به وهو اعتبار مادة اللغة الفرنسية إجبارى على الطلاب بداية من الصف الرابع التجريبي بمختلف مدارس الغردقة الأمر الذي أثار غضب الأهالى وأولياء الأمور خاصة مع أن أغلب الطلاب يحرصون على تعلم الألمانية باعتبارها اللغة الأكثر تداولا ومرغوبة بالغردقة.

يقول محمد سمير ولى أمر طالب بالصف الرابع الابتدائي، إننا فوجئنا بأن الصفحات الرسمية للمدارس التجريبي فى يوم وليلة تعلن بأن مادة اللغة الفرنسية إجبارية ولا يوجد دراسة للغة الألمانية رغم أن أغلب الطلاب هنا يريدون دراسة الألمانية.

وأضافت هاجر سعد الدين ولية أمر بمدرسة حامد جوهر التجريبية: "جميعنا اعتمد على أن هناك اختيار في مواد اللغات بالصف الرابع ذلك طبقا للقرارات الوزارية المعروفة وكثير منا من بدأ لتهيئة وتأسيس أبنائه على اللغة الألمانية بشراء كتب وكورسات قبل بداية العام الدراسي ولكن كان هذا القرار صادم ودون اى مراعاة وقبل بداية العام الدراسي بفترة وجيزة".

وأشار حمدي حسين ولى أمر أحد الطلاب إلى أنه لأي أسباب قد تبديها مديرية التربية والتعليم بالغردقة لماذا دائما ولى الأمر يتحمل تبعات أي قرار عنتري وها نحن أمام قرار عنتري جديد يضاعف من الأعباء على اهالى مدينة الغردقة.

وكشف مصدر بمديرية التربية والتعليم أن السبب في هذا القرار هو العجز الذي فوجئت به مديرية التربية والتعليم فى مدرسي اللغة الألمانية والذى كان واضحا فى العام الماضي ولكن لم تأخذ المديرية الاحتياطات اللازمة بطلب مدرسين جدد.

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