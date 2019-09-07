تسهيلات لأهالى القليوبية لتقنين الأوضاع والتصالح مع مخالفات البناء.. تعرف عليها

قدمت محافظة القليوبية مجموعة من التسهيلات وتذليل العقبات أمام المواطنين وأهالي المحافظة لتقنين أوضاعهم وإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء طبقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.



وجميع التسهيلات تم إرسالها الى مديري الإدارات الهندسية بمراكز وأحياء المحافظة لاستقبال المواطنين المخالفين وتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 أيًا كانت المخالفة، حيث سيتم استلام جميع الطلبات في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.



كما تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة حسب نوعية المخالفة، فضلا عن تخصيص مكاتب لتقديم في الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء لربطها بديوان عام المحافظة على أن يتم فحص هذه الطلبات واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيالها، وإعطاء المتقدمين شهادة معتمدة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيها.



من جانبه اعتمد الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين المبانى المخالفة، حيث يبدأ سعر المتر بالجنيه المصرى فى القرى من 75 جنيها الى 150 وتوابع القرى من 50 الى 100 والمراكز والمدن من 150 الى 200 جنيه بطوه وقها وشبين القناطر والخانكة والخصوص ومن 200 الى 250 بمدن كفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية و250 الى 300 بحى غرب وشرق شبرا الخيمة ومن 300 إلى 400 بالعاصمة بنها.



وقال محافظ القليوبية إنه ناقش عددا من الطلبات والموضوعات والبدء في قبول طلبات تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء خلال 6 شهور والذي ينتهي في 8 يناير 2020م، مهيبًا بالمواطنين سرعة التقدم بالطلبات لتطبيق قانون التصالح لكل من ينطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية.



وأكد المحافظ، أنه تم تشكيل اللجان سواء من الجهات المختلفة المعنية بالتصالح ونقابة المهندسين أو المقيمين العقاريين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ويهيب بكل المواطنين الذين ينطبق عليهم شروط التصالح التقدم فورًا للتصالح في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن.



وأوضح محافط القليوبية، أن كل المراكز والمدن على استعداد تام لاستقبال طلبات التصالح طبقًا لقانون التصالح 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء المخالف وتقنين أوضاعها.



وأشار المحافظ إلى أنه يتم الانتهاء من تحديد قيمة المخالفة وتقسيم كل مركز ومدينة إلى مربعات على أن تكون مناطق متجانسة من حيث طبيعة المنطقة ومستوى المعيشة والمستوى العمرانى، والسعر الموحد على مستوى المناطق.

