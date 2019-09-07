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فن

يسرا تواصل تصوير صاحب المقام

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:29 م
يسرا
يسرا
شيرى نبيل
تواصل النجمة يسرا تصوير مشاهدها فى فيلمها الجديد "صاحب المقام" وتجسد شخصية جديدة عليها وهى من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ النجم آسر ياسين بعد وقوعه في مشكلة كبيرة.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، والفنان آسر ياسين، والفنانة أمينة خليل، والنجم الكوميدي بيومي فؤاد، والفنانة ريهام عبد الغفور، والفنانة نسرين أمين، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وتعود يسرا من خلال الفيلم الى السينما بعد غياب 7 سنوات منذ آخر أفلامها "جيم أوفر"، الذي شاركها بطولته الفنانة مي عز الدين، ومحمد نور، وإخراج أحمد البدري.

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