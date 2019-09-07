مدبولي يتفقد إنشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين أعمال إنشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.





يذكر أن الحكومة تنفذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق « الإصلاح الصحي» ضمن حزمة استعدادات الدولة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.





واستمع رئيس الوزراء لشرح لأعمال الإنشاء بتكلفة ٢٤٧ مليون جنيه ، والتى بلغت نسبة تنفيذها ٨٨٪، والتى ستخدم ٧٣٣ ألف نسمة من أهالي المحافظة.





ويشتمل المشروع على إنشاء ٥ مباني تضم كافة الخدمات بالإضافة إلى مدرسة تمريض تضم ٦ فصول ومكتبة.



