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مدبولي يتفقد إنشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:16 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين أعمال إنشاء مستشفى سمالوط ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

يذكر أن الحكومة تنفذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق «الإصلاح الصحي» ضمن حزمة استعدادات الدولة لمشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.

واستمع رئيس الوزراء لشرح لأعمال الإنشاء بتكلفة ٢٤٧ مليون جنيه، والتى بلغت نسبة تنفيذها ٨٨٪، والتى ستخدم ٧٣٣ ألف نسمة من أهالي المحافظة.

ويشتمل المشروع على إنشاء ٥ مباني تضم كافة الخدمات بالإضافة إلى مدرسة تمريض تضم ٦ فصول ومكتبة.

ويقع المستشفى على طريق مصر أسوان الزراعي، شمال مدينة سمالوط، وفي موقع متميز، وتخدم المستشفى أكثر من 2 مليون نسمة من مراكز المحافظة شمالا وجنوبا حيث تضم المستشفى الجديدة احدث الاجهزة والمعدات ومعامل التحاليل، وأجهزة الاشاعات الطبية، وكبار المتخصصين من جامعة المنيا.

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