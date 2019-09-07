رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية: الإخوان خططوا لاستقطاع جزء من شمال سيناء لتوطين سكان قطاع غزة فيها

قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية، إن الإساءة إلى الوطن جاءت ممن ينتمون إليه اسما، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان تآمرت مع الأعداء.



وأضاف المستشار محمد شيرين فهمي أن جماعة الإخوان اتفقت ممثلة في أعضاء مجلس الإرشاد والتنظيم الدولي للجماعة وحماس الفلسطينية والتكفيريين وبعض الدول الأجنبية لإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في مصر لتحقيق أهدافهم.



وأشار رئيس محكمة قضية اقتحام الحدود الشرقية إلى أنه كان هناك تخطيط على استقطاع جزء من الأراضي المصرية بمحافظة شمال سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة، موضحا أن جماعة الإخوان لا يبالون بأي ضرر يلحق بالأمة.



وأوضح أن جماعة الإخوان ليسوا أصحاب قضايا فكرية أو عقائدية وإنما يسعوا لمكاسب سياسية، لافتا إلى أن الإخوان خططت مع الجناح العسكري لحماس على واقتحام السجون لتهريب قيادتها.



وأشار إلى أن جماعة الإخوان تعمل على تسيس الدين لمصالحهم الشخصية، منوها إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية ليسوا لهم إنتماء أو ولاء ويتعاونون، والجماعة منذ تأسيسها هدفها الوصول الى الحكم ، مشددا على أن الإخوان ليسوا لهم انتماء وولاء ويتعاونون مع المنظمات الخارجية ضد الدولة.

