ترامب ينتصر في فضيحة شاربي المتعلقة بالإعصار دوريان

انتصرت وكالة الأرصاد الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، بعد الجدل الذي أثاره حول مسار الإعصار دوريان، وشغل منصات وسائل التواصل الاجتماعي في قضية باتت تعرف إعلاميا بـ"فضيحة شاربي". بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".



وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قال قال إن الإعصار الذي أودى بحياة 43 شخصا حتى الآن في جزر الباهاما، يمكن أن يؤثر على ولاية ألاباما، إلى جانب فلوريدا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وجورجيا.، فيما نفى المكتب الوطني للأحوال الجوية في برمنغهام بولاية ألاباما، على الفور، هذه المعلومات الرئاسية. وكتب في تغريدة تغريدة على تويتر: "ألاباما لن تتأثر بدوريان. نكرر: لن يكون هناك أي تأثير للإعصار دوريان في ألاباما"، موضحا أن العاصفة ستتجه شرقا.



التقطت وسائل الإعلام على الفور، القضية، التي شكلت فرصة مهمة لمعارضي ترامب. وهو ما أدى إلى استياء الرئيس الأمريكي الذي قام بالتأكيد على معلوماته وموقفه من خلال كتابة 10 تغريدات على الأقل، فيما هبت الوكالة الوطنية للمحيطات والجو لنجدته.

وأكدت أن المعلومات التي قدمتها الوكالة والمركز الوطني للأعاصير إلى الرئيس ترامب والجمهور، تدل على أن رياحا مرافقة لدوريان يمكن أن تؤثر على ألاباما". وأضافت أن "تغريدة المكتب الوطني للأحوال الجوية، تحدثت عن الوضع بالمطلق، بعيدا عن احتمالات أفضل التوقعات التي كانت متوفرة".



وأشارت سكاي نيوز إلى أن هذه القضية باتت تحمل اسم "فضيحة شاربي" (شاربي غيت)، لأن الرئيس الأمريكي ظهر في مكتبه البيضاوي في البيت الأبيض أمام خارطة للمركز الوطني للأعاصير تتضمن المسار المتوقع للإعصار، وأضاف بقلم من نوع "شاربي" بالحبر الأسود خطا لضم ألاباما إلى الولايات التي ستتأثر بالعاصفة.



وقرر مدير فريق حملة الرئيس الجمهوري الاستفادة من هذا الجدل. فقد قام الجمعة بالترويج لهذا النوع من الأقلام على الموقع الرسمي للحملة لانتخابات 2020. وكتب "اشتروا القلم الرسمي لترامب لوضع العلامات، المختلف عن كل الأقلام الأخرى في السوق لأنه يمتلك قدرات خاصة في إثارة جنون شبكة (سي إن إن) ووسائل الإعلام الأخرى للأخبار الكاذبة".