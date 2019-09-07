لوكاكو يتحدث عن تجربته بالدوري الإيطالي

تحدث البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي عن خوض تجربته بالدوري الإيطالي الدرجة الأولى وانتقاله مؤخرا إلى الفريق الإيطالي قادما من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأضاف لوكاكو مع صحيفة- كالتشيو ميركاتو الإيطالية -: "كل شيء يسير على ما يرام ، وأشكر المشجعين على الترحيب. آمل أن أستمر في العمل بشكل جيد في إنتر، في الوقت الحالي نقوم بعمل جيد الفريق قوي، حتى لو كنا بحاجة إلى تحسين.



وعن سؤاله عن حديثه مع مارتينيز مدرب بلجيكا عن كيفية إيقاف يوفنتوس؟ قال:" تحدثنا عن أشياء شخصية ، وعن أسرنا. هنا لا نفكر بالبطولة ، لكن بلجيكا فقط ونركز على خصومنا ، وليس على أنديتنا".



وعن بداية موسمه مع الانتر قال: " نعم ، فزنا بمباراتين ونحن فريق جيد لكن يجب أن نستمر في التحسن كل يوم مع العمل. هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافنا، ما نريده".



واختتم حديثه عن رسائل العنصرية قال " لقد رأيت هذه الرسائل ، لكنني الآن أركز على كرة القدم. على كل شيء آخر قلت ما يجب أن أقوله. أعتقد أنه من المهم أن نتحدث عن أدائي مع الإنتر. تعرضت لهذا الحادث ، لكن يجب علينا قلب الصفحة ".



