الإسكندرية تنفي شائعات تخصيص أراض للنادي الأهلي .. وتؤكد: أرض المحافظة ليست للإهداء

نفت محافظة الإسكندرية ما تم تداوله على بعض صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن إهداء النادى الأهلى مساحة ٥٠ فدانًا لإقامة فرع للنادى بالمحافظة.



وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار اليومين الأخيرين أخبارا تشير إلى إهداء النادى الأهلى مساحة ٥٠ فدانًا لإقامة فرع للنادى بالمحافظة.



وأكدت المحافظة في بيان رسمي لها اليوم السبت، أن ما يتم تداوله بهذا الشأن محض شائعات وأخبار عارية تمامًا من الصحة.



وأكدت المحافظة أن أراضى المحافظة ليست محلا للإهداء أو التخصيص بلا مقابل لأى جهة أو كيان لا يعد من الجهات ذات النفع العام على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون .