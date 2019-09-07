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رياضة

مواطنون حول عودة الجماهير للملاعب: لا كورة بدون جمهور.. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:44 م
صدى البلد
ندى فكرى _ عدسة : على الخشاب
تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر في الثامنة من مساء الأحد المقبل ببرج العرب بحضور الجماهير.

ولذلك رصدت عدسة "صدى البلد" آراء الجماهير حول "هل تتوقع عودة الجماهير في الموسم الجديد؟ ووجه كلمة لنبذ التعصب بين جماهير الأندية؟". 

وقال أحمد عادل، أحد الجماهير لا أتوقع عودة الجماهير بسبب الشغب الذي يحدث وأتمني أن نقلل التعصب حتى تتقدم الدولة.

وأكد "مازن سليم" أحد الجماهير أتمنى أن تعود الجماهير إلى المدرجات وفي الأساس لا تعصب أو شغب من الجماهير المصرية فهناك من يريد التخريب في وسطهم.

وأوضح فارس أحمد أحد الجماهير من دون الجماهير لا توجد كورة وأقول لهم لا للتعصب نحن نريد التشجيع لفريقنا فقط.

وأضاف علي عثمان أحد الجماهير نعم لعودة الجماهير لأننا نريد لن ندعم فريقنا ونعطيهم الروح المعنوية وتشجيعهم ولا للشغب بين الجماهير فالكرة مكسب وخسارة ويجب أن نتقبل جميع الاوضاع.

وتابع "كريم احمد " احد الجماهير لا أتوقع عودة الجماهير مرة اخرى وهذا بسبب الشغب الذي يحدث لكن عندما نضمن عدم وجود شغب فيمكن عودتهم.

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