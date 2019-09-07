ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

5 مدربين على رادار إف سي مصر خلفا لـ أسامة نبيه

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:48 م
اف سي مصر
اف سي مصر
عبدالله هشام
يبحث مسؤولو نادي اف سي مصر الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز عن المدير الفني الجديد لتولى المهمة خلفا لـ أسامة نبيه الذي تقدم باستقالته مساء امس .

ودخل الخماسي خالد جلال مدرب الزمالك السابق وأحمد عبد المنعم كشري نجم الأهلي ومدرب الترسانة السابق وأسامة عرابي نجم الأهلي السابق وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق وعبد الناصر محمد مدرب فاركو السابق دائرة اهتمامات إدارة نادي اف سي مصر لتولى المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وكان أسامة نبيه قد تولى قيادة الفريق منذ شهرين تقريبا خلفا ل محمد صلاح نجم الزمالك السابق الذي تقدم بإستقالته لعدم تدعيم الفريق بصفقات قوية ذات خبرة في الدوري الممتاز .

وكان فريق اف سي مصر قد صعد للدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة القاهرة بعد احتلاله صدارتها وصعد كلا من أسوان ممثل الصعيد وطنطا ممثل بحري .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. طارق يحيي وأسامة عرابي في جنازة شقيق فاروق جعفر

بعد إقالة نجم الزمالك.. مدرب منتخب مصر السابق يقود إف سي مصر في الدوري

وسط تكتم إعلامي.. أسامة نبيه يقود تدريبات إف سي مصر

ترشيحاتنا

حيل ذكية لـ زيادة سرعة اتصالك بالإنترنت لأقصى حد ممكن

تنفيذ 8760 وحدة بمشروع JA NNA و17304 شقق في سكن مصر بـ 9 مليارات جنيه

صيام عاشوراء.. البحوث الإسلامية توضح فضل صيامه

المنتخب الأوليمبي في اختبار ودي أمام السعودية استعدادا لـ أمم أفريقيا

ننشر أسماء المحكوم عليهم في قضية اقتحام الحدود الشرقية

مدرب أحمال الأهلي السابق: خبرتي كلاعب كرة أفادتني كثيرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. صبا مبارك تفاجئ متابعيها على إنستجرام

بـ خلخال وفستان قصير.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بـ إطلالة جذابة

بالدرهم وبعد الخصم.. تعرف على سعر فستان يسرا فى أحدث جلسة تصوير