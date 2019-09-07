5 مدربين على رادار إف سي مصر خلفا لـ أسامة نبيه

يبحث مسؤولو نادي اف سي مصر الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز عن المدير الفني الجديد لتولى المهمة خلفا لـ أسامة نبيه الذي تقدم باستقالته مساء امس .



ودخل الخماسي خالد جلال مدرب الزمالك السابق وأحمد عبد المنعم كشري نجم الأهلي ومدرب الترسانة السابق وأسامة عرابي نجم الأهلي السابق وطارق مصطفى نجم الزمالك السابق وعبد الناصر محمد مدرب فاركو السابق دائرة اهتمامات إدارة نادي اف سي مصر لتولى المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة.



وكان أسامة نبيه قد تولى قيادة الفريق منذ شهرين تقريبا خلفا ل محمد صلاح نجم الزمالك السابق الذي تقدم بإستقالته لعدم تدعيم الفريق بصفقات قوية ذات خبرة في الدوري الممتاز .



وكان فريق اف سي مصر قد صعد للدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة القاهرة بعد احتلاله صدارتها وصعد كلا من أسوان ممثل الصعيد وطنطا ممثل بحري .