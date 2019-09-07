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بعد الحكم في اقتحام الحدود.. أحمد موسى: الإخوان قتلوا الشعب وتآمروا وتجسسوا على الدولة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:43 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
كـريـم الـخـطـيـب
قدم الإعلامي أحمد موسى تغطية خاصة اليوم السبت لجلسة النطق بالحكم في قضية اقتحام الحدود الشرقية المتهم فيها قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.

قال الإعلامي أحمد موسى، «هذا هو العدل، حكمت المحكمة اليوم والقاضي قال كلمته، مضيفا أن المحكمة قالت كلمتها وأكدت أن عناصر جماعة الإخوان تآمروا علي الوطن، وحكم المحكمة كان واضح لان الحكم عنوان الحقيقة».

وأضاف أحمد موسى، خلال «ستوديو البلد» على قناة «صدى البلد» : هذا هو العدل وقضاء مصر، والمحكمة أكدت أن محمد مرسى مدان يستحق العقاب وأنه ليس بريئا، مؤكدا أن المحكمة أدانت محمد مرسى في القضية.

وأوضح أن المحكمة أصدرت حكم ضد 11 شخصا بالمؤبد وهم: محمد بديع ورشاد البيومي ومحي حامد وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني ومصطفى الغنيمي ومحمود ابو زيد وحازم فاروق وإبراهيم عوض.

وأشار إلى أن القضاء في مصر يحكم بما يوجد في الأوراق، مؤكدا أن القضاء المصري دائما مستقل، وكل الاحترام للقاء والعدالة، لافتا إلى أن الإخوان هم من قتلوا الشعب المصري وتآمروا وتجسسوا وباعوا الدولة.

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