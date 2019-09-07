بعد لقاء مدبولى بالوفد اللبناني.. رجال أعمال: الفرصة متاحة لتحقيق التكامل العربى اقتصاديا.. التحديات كبيرة ولكن الفرصة مازالت مواتية.. ومسيرة مصر الإصلاحية تجربة لكافة الدول

المسيرة الناجحة للسيسي فى الإصلاح الاقتصادي أصبحت نموذجا وتجربة ناجحة

تستهدف إعادة تفعيل دور قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة حجم استثماراته بالرغم من التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية كبيرة الفرص ما زالت مواتية





عقد خلال اليومين الماضيين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لقاء بالوفد اللبناني الذي يزور القاهرة، الذى أكد بدوره أن لبنان تتطلع دومًا لتعزيز العلاقات مع مصر، لا سيما فى ضوء العلاقات التاريخية والثقافية والتجارية التى تربط مصر ولبنان.





واستعرض الوفد الأوضاع الاقتصادية الدقيقة التى تمر بها لبنان، والتى تعود فى جزء منها إلى تداعيات الظروف الإقليمية المضطربة التى تمر بها المنطقة، معربًا عن تطلع لبنان للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، لا سيما فى المجالات التى تم التوافق بشأنها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.





أكد وزير الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات اللبناني عادل افيوني، على عمق العلاقات المصرية اللبنانية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى أن لبنان تمر بأزمة اقتصادية كبيرة تتطلب تعزيز أواصر التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى البلدين لترجمة العلاقات الوطيدة والتاريخية إلى فرص استثمارية وتكامل اقتصادي.





وأضاف، أنه لا شك أن لبنان تمتلك خطة طموح وحلولا جذرية لمواجهة أزماتها الاقتصادية، كما ان هناك اصرارا من الحكومة لتنفيذها فى اسرع وقت.





وقال: "نسعى لإعادة بناء الاقتصاد اللبناني على أسس متينة ثم يأتي الدور الأكبر للقطاع الخاص ورجال الأعمال فى استغلال الطاقات البشرية والموارد المالية والإمكانيات المتاحة فى لبنان لفرص استثمارية وتجارية من اجل خلق فرص عمل للشباب".





وأضاف وزير الاستثمار والتكنولوجيا اللبناني، ان تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادي والمالي نموذج يحتذى به فى بناء اقتصاد يقوم على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير السلع بجانب الاهتمام بالجودة ومضاعفة الصادرات، وهو ما تتطلع لبنان إلي تحقيقه من خلال الاستفادة من التجربة المصرية.





وأكد أن بلاده منحت الأولوية لتشجيع الاستثمار فى قطاع التكنولوجيا خلال المرحلة المقبلة كونه من القطاعات الاساسية فى العصر الحديث وأساس الثورة الصناعية بجانب ما تمثله لبنان من قدرات تنافسية وطاقات بشرية معروفة عالميا فى هذا المكان وساهمت فى بناء اقتصاديات دول عديدة.





وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إعادة تفعيل دور قطاع تكنولوجيا المعلومات وزيادة حجم استثماراته ومساهمته فى الناتج المحلي بالاقتصاد اللبناني من خلال منح حوافز خاصة لتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، داعيًا القطاع الخاص المصري واللبناني والمؤسسات الدولية والشركات الناشئة للاستثمار فى لبنان فى قطاع التكنولوجيا وان تستغل لبنان كمنصة لخلق فرص عمل واستثمار حقيقي يساهم بشكل فعال فى بناء اقتصاد قوي حديث.





من جانبه أكد منصور بطيش وزير الاقتصاد والتجارة فى لبنان، ان هناك تفاهم مصري لحجم المخاطر الاقتصادية التي تتعرض لها لبنان والتأثيرات السلبية من تدهور الأحداث السياسية للمنطقة العربية خاصة ما يحدث فى سوريا، مشيرًا أن زيارة الوفد اللبناني لمصر ولقائهم برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرا الاستثمار والزراعة وعدد من الهيئات الحكومية كانت ايجابية وبحثت سبل تعزيز التعاون المشترك فى تشجيع الاستثمار فى لبنان ومساندتها فى ازمتها الاقتصادية.





وأضاف "بطيش" ان لبنان الآن تمر بمرحلة جديدة وتفاهم سياسي على جميع المستويات داخليًا من أجل العمل على استنهاض الاقتصاد اللبناني ودفعه للنمو من خلال إصدار حزمة من الاصلاحات وحوافز للمستثمرين، مشيرًا أن الاولوية فى تشجيع الاستثمار المصري.





وأكد أن بلاده تمتلك إمكانيات بشرية ومادية كبيرة اذ يمثل القطاع المصرفي نسبة 400% من الناتج المحلي ويتجاوز حجمه الـ 230 مليار دولار، مشيرًا أنه توجد العديد من الفرص الاستثمار الواعدة فى لبنان فى مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية خاصة فى قطاعات الصناعات الدوائية والأغذية والسياحة بجانب النفط والغاز.





وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان لقاء الجمعية باثنين من أهم المسؤولين فى الحكومة اللبنانية يأتي تأكيدًا على أهمية اللقاءات المستمرة بين المسئولين ورجال الأعمال فى البلدين.





وأضاف "فوزي": "نقدر ونثمن فى الجمعية المصرية اللبنانية روح التعاون بين البلدين الكبيرين، وقناعتنا بأن العمل المشترك والتنسيق المستمر هو السبيل لتحقيق التكامل المصري اللبناني الذى يحقق التنمية والنمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة كما يمكن البناء عليه لتحقيق تنمية وتكامل عربي مشترك تأخر لسنوات طويلة".





وأكد "فوزي"، أنه بالرغم من أن التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية كبيرة إلا أن الفرص ما زالت والظروف مواتية لنرسم معا قطاع خاص وحكومة ملامح واضحة لانطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.





وقال ان الجمعية المصرية اللبنانية تدعم المباحثات المستمرة التي اجريت خلال اليومين الماضيين فى بيروت بين المسئولين المصريين واللبنانيين علي كافة الاصعدة خاصة المتعلقة بزيادة التبادل التجاري فى المنتجات الزراعية ونفذها للسوق اللبنانية.





واكد أن الارقام والمؤشرات الاقتصادية تعزز من فرص نجاح التعاون المصري اللبناني خاصة وان الصناعة والتجارة وتنمية الاعمال قادرة علي الوصول الي معدلات نمو غير مسبوقة فحجم التجارة بلغ أكثر من 817 مليون دولار العام الماضي وتحتل لبنان المرتبة الـ9 بين الدول المستثمرة فى مصر كما انها ثالث اكبر الاستثمارات نموا فى مصر حيث بلغ عدد المشروعات التي تشارك لبنان باستثمار فيهم 1722 مشروعا باستثمارات 4.837 مليار دولار.





من جانبه أكد فؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ان المسيرة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي فى الاصلاح الاقتصادي أصبحت نموذج وتجربة ناجحة ومثلاُ يحتذى بها بين الدول.





وقال حدرج إن الانجازات التي حققتها مصر اقتصاديًا واجتماعيًا تدعونا جميعًا كقطاع خاص مصري ولبناني إلى المشاركة المجتمعية فى النهوض بالاقتصاد القومي وخدمة بلادنا .



