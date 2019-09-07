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برلمان

بشرى سارة.. البرلمان يعتزم إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريده محمد
انتهى النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع قانون بشأن إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين في سداد أصل القروض، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم حال تعرضهم للحبس، لافتًا إلى أنه سيتم تقديمه خلال دور الانعقاد الخامس، الذي سينطلق في شهر أكتوبر المقبل.

وقال أبو طالب، في بيان أصدره، تعد البطالة واحدة من المشكلات التي تؤرق مصر قيادةً وشعبًا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع عريض من الشباب، وانسداد فرص الأمل أمامهم، لا سيما وأن البطالة تؤثر على تماسك الدول لأنها تهدد تماسك المجتمعات واستقرارها.

وتابع أبو طالب، لاشك يولي الرئيس السيسي عنايةً خاصة بشباب مصر، ويسعى جاهدًا إلى تقديم كل الدعم لهم ولم يتأخر لحظة في أي قرار أو إجراء يصب في صالح الشباب الذي يعول عليه كثيرًا في بناء مستقبل مصر.

وأشار عضو البرلمان، إلى ما قامت به الحكومة الألمانية مؤخرًا من إسقاط فوائد القروض على الشباب المتعثرين، حفاظًا على مستقبلهم ومستقبل أسرهم، لافتًا إلى أن هذا الأمر يخضع لشروط ومعايير محددة ضمانًا لحق الدولة وقطع الطريق أمام المتحايلين.

وأكمل عضو البرلمان، لدينا تجربة في عندما قام البنك المركزي مؤخرًا بإسقاط فوائد القروض على المتعثرين من العاملين في قطاع السياحة حفافظًا على مستقبلهم.

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