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رياضة

نهائي كأس مصر.. الجبلاية تعين 3 مراقبين لمباراة الزمالك وبيراميدز

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:37 م
مباراة الزمالك وبيراميدز
مباراة الزمالك وبيراميدز
يسري غازي
يلتقى فى الثامنة مساء غد الأحد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره فريق بيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر على ملعب استاد برج العرب.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر على أن يخضع المشجعون لكافة التعليمات والإلتزام بالضوابط التى حددها الأمن للخروج باللقاء فى أبهى صوره.

ومن المقرر تعيين 3 مراقبين لمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز أحدهم من مراقب للحكام والثاني منسق أمني والأخير مراقب من لجنة المسابقات.

يذكر أن الزمالك تأهل الى نهائى الكأس بعد إقصاء الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى البطولة وإطاحة بيراميدز بفريق بتروجيت.

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