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اقتصاد

19 شركة مصرية تشارك في معرض أربيل للجلود

السبت 07/سبتمبر/2019 - 12:46 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
افتتح السفير أحمد حارس القنصل المصرى العام باربيل_العراق، بحضور المستشار التجارى أسامة محيي رئيس مكتب التمثيل التجارى باربيل ونوازد هادى محافظ أربيل الجناح المصرى بمعرض "اربيل الدولى للجلود" بإقليم كردستان بالعراق.

وأكدت هيئة تنمية الصادرات، أن الجناح المصرى بمعرض اربيل الدولى للجلود شهد إقبالا كبيرا من جانب المشترين والتجار زوار المعرض.

وقامت هيئة تنمية الصادرات بتنظيم المشاركة المصرية في معرض أربيل الدولي للجلود والصناعات الجلدية بإقليم كردستان بالعراق وضم الجناح المصرى 19 شركة مصرية بمساحة 456 مترا مربعا بمشاركة ممثلي هيئة تنمية الصادرات المصرية حسين يحيى مدير الجناح المصرى وسماح جمعه مساعد مدير الجناح المصرى.

ويعد "أربيل الدولي" معرض تجارى متخصص للجلود والملابس والحرف اليدوية أقيم خلال الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر، بأرض المعارض الدولية بأربيل في إقليم كردستان بالعراق.

وتعد المعارض إحدى الآليات المهمة لتسويق المنتجات والصناعات المصرية بالأسواق الخارجية للتعريف بتلك المنتجات وفتح أسواق جديدة.

وتقوم هيئة تنمية الصادرات بدعم أعضاء الغرفة المشاركين بنسبة 70% من تكاليف حجز الأجنحة وتجهيزاتها.

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