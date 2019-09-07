اهم الاخبار .. المؤبد لـ بديع والبلتاجي والكتاتني .. تصعيد باكستاني وقصف على غزة .. ورقصة إبفانكا ترامب

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:





المؤبد لـ بديع والبلتاجي والكتاتني في اقتحام الحدود.. تعرف على حكم المحكمة.. فيديو





أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 إرهاب، اليوم السبت، حكمها في إعادة محاكمة.. للمزيد اضغط هنا





رفضت دخول طائرته مجالها.. تصعيد خطير من باكستان ضد رئيس وزراء الهند



ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، أن باكستان ترفض السماح لطائرة الرئيس الهندي بدخول مجالها الجوي.. للمزيد اضغط هنا

ترامب ينتصر في فضيحة شاربي المتعلقة بالإعصار دوريان



انتصرت وكالة الأرصاد الأمريكية للرئيس دونالد ترامب، بعد الجدل الذي أثاره حول مسار الإعصار دوريان، وشغل منصات.. للمزيد اضغط هنا

بعد استبداله بالـ ميني فان.. تعرف على مصير 3 ملايين سائق توك توك في مصر ..فيديو



قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، إن الحكومة تدرس إلغاء التوك توك منذ أسبوع وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية، التنمية المحلية.. للمزيد اضغط هنا

شاهد.. إيفانكا ترامب في وصلة رقص تراثية بـ باراجواي



نشرت إيفانكا ترامب، نجلة الرئيس الأمريكي، مقطع فيديو لها أثناء زيارتها إلى باراجواي، للمشاركة في مؤتمر تمكين المرأة، تظهر فيه وهي ترقص مع إحدى السيدات على أنغام موسيقى تراثية.. للمزيد اضغط هنا

رئيس الوزراء عن مستشفى سمالوط: ده مش منظر مستشفى تم إنهاء 80% منها



انتقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال زيارته لمستشفى سمالوط النموذجى، غياب العمال بالمستشفى..للمزيد اضغط هنا

تجدد القصف على غزة.. مدفعية الاحتلال تستهدف مرصدا للمقاومة



أطلقت المدفعية الإسرائيلية، اليوم السبت، قذيفة مدفعية واحدة صوب مرصد للمقاومة شرق رفح جنوب قطاع غزة وذلك بعد قصف موقعين للمقاومة بالقطاع فجر اليوم. . للمزيد اضغط هنا



تصل لـ 14% من الأجر.. كيف تحصل على بدل البطالة بـ قانون المعاشات الجديد ؟