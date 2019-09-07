أستاذ هندسة: نقل القطاعات بالعاصمة الإدارية يجعلها الأنجح فى الشرق الأوسط.. فيديو

قال الدكتور محمد أبو زيد، أستاذ الهندسة الإنشائية والمعمارية بالجامعة الأمريكية، إنه بالرغم من وجود الكثير من الأعياد والأجازات بفترة الصيف، إلا أنها لا تؤثر أبدا في نقل القطاعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن معدل الإنتاج والتنفيذ كان سابقًا لوقت التنفيذ المخصص له.



وأضاف محمد أبو زيد ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن عملية نقل الموظفين إلى العاصمة الإدارية ليست عملية نقل عادية بل هي عملية نقل ممنهجة بمواعيد محددة وبالتحول الرقمي للوزارات التي ستنتقل إليها.



وأشار أبو زيد، إلى أن نقل القطاعات المختلفة بالعاصمة الإدارية يجعلها الأنجح فى الشرق الأوسط وما يتجاوزه، مضيفًا أنها ستكون منطقة صديقة للبيئة، بالإضافة إلى أنها محاولة لتغيير مفهوم مصر المتعلق بالمباني الحكومية السكنية والترفيهية.



وأوضح محمد أبو يزيد أن السوق العقارى بالفترة القادمة سينتعش، مؤكدا أنه سيتم خفض سعر الفائدة بها وتشجيع الاستثمارات فى العقارات التى تكون لها فائدة وعائد بالعاصمة الإدارية الجديدة أو فى أى مكان بمصر.