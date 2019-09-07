الإخوان مصدر كل بلية.. رئيس الجنايات في اقتحام الحدود: ليس لهم قضايا فكرية ويسعون لتحقيق مصالحهم

استهل المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، كلماته قبل الحكم على 22 متهما في القضية رقم 56460/2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ" إقتحام الحدود الشرقية " بآيات الذكر الحكيم، قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ - صدق الله العظيم.





وتابع "إن من أبشع المظاهر، أن تأتي الإساءة للوطن على أيدى من ينتمون إليه اسما بل ويتجردون من مسئولية هذا الانتماء سلوكا وتصرفا، وممارسة فئة محسوبة على الوطن انشقت واختارت الوقوف مع الأعداء في خندق التآمر بعض السلوكيات والتصرفات ضده، ان حب الوطن والانتماء اليه فضل والدفاع عنه شرفا، أنه ليس مجرد شعار، يمكن بتبنيه تحقيق بعض المكاسب الشخصية، فأنه استعدادا لتحمل ما يترتب عليه، وأقلها التصدى لكل ما ينال من امنه".





واستكمل رئيس محكمة الجنايات، إن جماعة الإخوان هى مصدر كل بلية في البلاد، روجوا ضلالات ودعايات انخدع بها الكثيرين ولم يبصروا في مواطن الأمور ، امانيهم كاذبة، ووعودهم غير صادقة يضيعون المجتمع، لا يبالون ولا يهتمون بمصالح الأمة ولا يقمون لامنها اي امر انهم ليسوا اصحاب قضايا فكرية يدافعون عنها، او مباديء يتمسكون بها بل يسعون من خلال دعواتهم إلي تسييس الدين واتخاذه لتحقيق مكاسب سياسية ماقبل ومابعده مصالحه الشخصية، تراهم بعبارات خداعة ويرفعون رايات العزة فتحسبهم للوطن حماة وهم آلد الخصام.





وتابع المستشار محمد شيرين فهمي، وإذا خلوا الي شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون ليس لهم ولاء ولا انتماء المواقف تكشفهم والمحن تظهر خبايهم والواقع يظهر حقيقتهم يتعاونون مع التنظيمات الخارجية والحزبية يحرضونهم ضد دولتهم يحبون التناقض يكرهون التلاحم والتراحم النميمة والكذب سلاحهم والغدر والخيانة طريقهم، فمنذ إنشاء جماعة الاخوان المسلمين عام 1928 وهي تعمل بهذه الاستراتيجية للوصول للحكم وقلب الانظمة وتم انشاء التنظيم العالمي تحقيقا للهدف وضم التنظيم حركة المقاومة الشعبية حماس، والذي نص على انها جناحا من أجنحة الإخوان المسلمين.





وكانت ، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة الدائرة 11 إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، بحكمها في إعادة محاكمة المتهمين في القضية رقم 56460 /2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".





وعاقبت المحكمة محمد بديع عبدالمجيد، ورشاد البيومي، ومحيي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمد زناتي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف بالسجن المؤبد عما أسند اليهم.





كما قررت بمعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، واحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلى عزالدين بالسجن المشدد 15 عاما، وبراءة.





وقررت براءة كل من محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحي حامد، ومحمد الكتاتني، وعصام العريان، وسعد الحسيني، ومصطفي طاهر الغنيمي، ومحمود ابوزيد، وحمدي إبراهيمي، وحازم عبدالخالق منصور، ومحمد البلتاجي، وابراهيم يوسف، واحمد ابو مشهور، وصبحي صالح، واحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس، وعلى عز الدين من تهمة قتل كلا من المجني عليهما رضا عاشور وشريف النجار.





وقضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المتوفى محمد محمد مرسي عيسي العياط لوفاته.





وفي اطار المخطط الدولى لتقسيم مصر والمنطقة العربية لدوليات صغيرة على اساس عرقي وديني بدء تنفيذ خطوات المؤامرة بما يسمي الحكم الرشيد حيث اعدت احدى الدول الاجنبية مؤتمرا اصدرت في ختامه توصيات للحكومة المصرية بضرورة السماح للجماعة بالمشاركة في الحكم فاستغلت الجماعة التوصيات للاعتلاء والوصول للحكم، وعقدت عدة لقاءات بالخارج مع عناصر اجنبية وتم التنسيق مع اجنحة الجماعة ومنهم التنظيم الدولى وحركة حماس واتفقت الجماعة ممثلة في اعضاء مكتب الارشاد مع تنظيمها الدولى والعناصر البدية التكفيرية في سيناء وبمعاونة بعض الدول الاجنبية غلى تنفيذ مخطط يستهدف احداث حالة من الفوضي، لوضع نظم جديدة بالمنطقة تخدم مصالحها ومصالح الدول الاجنبية ولاستقطاع جزء لتوطين فلسطينين مقيمين بقطاع غزة بتلك المنطقة وهو مايتلاقي مع اهجاف هذه الجماعة بإعتبار ان حركة حماس التى تسيط على غزة هي جزء من التنيظم





وتقابلت ارادة كل المشتركين في الاتفاق على تنفيذها، ونظرا ان حركة حماس حناحها العسكري المتمثل في كتائب عز الدين القسام فقد انيط بيها هذا الشق بمشاركة التوحيد والجهاد في سينء وجيش الاسلام لاجتياح الحدود واقتجام السجون لاحداث الفوضي، وتولت حركة حماس تدريب العناصر المسلحة التي شاركت في اعمال الفوضى وارتكاب اعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وقرروا العمل على التأثير على جماهير الشعب وبدءو في نشر الفوضي في البلاد وعقدت عدةلقءاات وتم تقديم دعم لوجيستي وعسكري لحركة حماس على ان تقوم جماعة الاخوان بعد تولها الحكم في مصر بتقديم ذات الدعم لحركة حماس في غزة





وفي ذات الوقت في اطار قيام جاعة الاخوان بتنفيذ المخطط بالاتفاق مع حركة حماس التي تعد الذراع العسكري للجماعة بدءت حركة حماس في احريك مجموعاتها على الحدود مع قطاع غزة وقد وقعت بناء على الاتفاق عدة جرائم ارتكبها الفاعلون الاصليون وهم المتهمون من الاول حتى الحادي والسبعين وآخرين سبق الحكم عليهم وآخرين مجهولين يزيد عددهم عن 800 شخص، قاموا بأفعال تجدي بالمساس بإستقلال البلاد واراضيها، بأن قامت حركة حماس وبمعاونة عناصر من بدو سيناء بالتسلل بطريقة غير شرعية وجلسوا في مدينة رفح المصرية على هيئة مجمعوات ومدججين بأسلحة ثقيلة أر بي جي وجيرنيوف وبنادق الية ، واتجه بعضهم الي القاهرة لاحدا الفوضي وتنفيذ المخطط والبعض الار قام بالهجوم على المنطقة الشرقية مروروا بالاحراش والشيخ زويد وقاموا بإطلاق القذائف والاسلحة النارية كافة الاكمنة مما نجم عنه استشهاد العديد من رجال الشرطة في هذه العمليات العدائية



