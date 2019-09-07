تربية رياضية طنطا تستقبل الطلاب الجدد لتوقيع الكشف الطبي

تستقبل كلية التربية الرياضية جامعة طنطا، اليوم، الطلاب الجدد لبدء توقيع الكشف الطبي عليهم، استعدادًا للعام الدارسي الجديد.



كانت الكلية، أعلنت نهاية شهر أغسطس الماضي، أن الأوراق المطلوبة للتقديم للفرقة الأولى، تتضمن "أصل شهادة الثانوية، وأصل شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة وصورة منها، ونموذج 2 جند للذكور، و6 صور شخصية حديثة .



كما حددت الكلية تسليم إيصال الكشف الطبي، ومصروفات الكلية 720 جنيهًا شاملة قيمة طوابع الجامعة، وقيمة الكشف الطبي، وقيمة كتاب حقوق إنسان".