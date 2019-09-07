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ديني

أمين الفتوى يكشف عن مكانة يوم عاشوراء عند النبي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:38 م
أمين الفتوى يكشف
أمين الفتوى يكشف عن مكانة يوم عاشوراء عند النبي
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن يوم عاشوراء -اليوم العاشر من محرم- من أفضل الأيام، التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.

وأوضح عويضة عثمان، خلال فتوى مسجله له، في إجابته عن سؤال: « ماذا قال بن عباس -رضى الله عنه- عن مكانة صيام يوم عاشوراء عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟»، أن يوم عاشوراء هو من أفضل الأيام التي كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامها.

واستشهد بما ورد عن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتحرى يومًا في الصيام إلا هذا اليوم، وهذا الشهر»، ويعني يوم عاشوراء وشهر رمضان، فقد كان -صلى الله عليه وسلم- يحرص على صيامه.

واستدل بما روي عن عائشة -رضي الله عنها- تقول: كانت قريش في الجاهلية تصوم عاشوراء، وصامه النبي -صلى الله عليه وسلم-، منوهًا بأنها مرحلة متقدمة قبل أن يأتي إلى المدينة، حيث كان يصومه وهو في مكة، فعندما عندما رآى قريش تصومه، صامه أيضًا.

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