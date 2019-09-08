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رئيس التحرير
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برلمان

4 فئات من السيارات تختفي من الشارع نهائيا بسبب قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:00 ص
سيارات قديمة
سيارات قديمة
عبد الرحمن سرحان
يعتبر قانون المرور الجديد من القوانين المهمة التي ينتظر البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير للمجلس.

ويهدف قانون المرور الجديد إلى إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى وتشديد العقوبات على المخالفين حتى يكون هناك رادع لهم، بالإضافة إلى توفيق أوضاع التوكتوك القانونية، خاصة بعد قرار الحكومة باستبداله بسيارات ميني فان.

كما يتضمن قانون المرور الجديد إعادة النظر في وجود بعض السيارات في الشارع المصري، حيث إنه من المقرر أن يكون هناك إلغاء لبعض السيارات التي ظلت لعقود في الشارع المصري، وذلك يعود إلى استهلاك هذه السيارات وعدم تماشيها مع العصر الحالي، إلى جانب ضرر بعضها.

وقال النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة سارعت الخطى في مناقشة قانون المرور الجديد، وبالفعل استقرت على عدد كبير من مواد القانون، مضيفًا أن قانون المرور الجديد أوشك على الخروج إلى النور.

وأضاف النائب يحيى الكدواني لـ "صدى البلد"، أنه وفقًا للقانون، فإنه من المقرر أن يتم إلغاء عدد من أنواع المركبات، نظرًا لما تمثله من خطر على المواطنين.

وذكر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أن المركبات التي لن يتم تجديد الرخص لها، جاءت كالتالي: السيارات الأجرة التي مضى عليها 20 عامًا، وكذلك سيارات التاكسي القديمة التي مضى عليها 20 عامًا، إضافة إلى عربات النقل المكونة من أكثر من مقطورة، وسيارات الأجرة غير المرخصة، التي مضى عليها 5 سنوات، بما فيها سنة الصنع.

وأوضح النائب أنه بموجب قانون المرور الجديد، سيتم إنشاء صندوق تابع لوزير المالية، يحق للمتضرر أن يأخذ منه قرضًا، لشراء سيارة جديدة.

بذلك يكون الشارع المصري على موعد مع اختفاء عدد من السيارات إلى جانب التوك توك، الذي تتجه الحكومة لاستبداله بسيارت ميني فان.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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