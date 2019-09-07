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حوادث

إحباط 5 محاولات تهريب بضائع عبر المنافذ خلال 24 ساعة

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:13 م
احباط ٥ محاولات تهريب
احباط ٥ محاولات تهريب بضائع
مصطفى الرماح
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (5) قضايا تهريب، وكان من بين المضبوطات (ملابس أجنبية الصنع- مستلزمات طبية – عقاقير طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (737 ألفًا و268 جنيهًا).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (2) قضية تهريب.. بلغ إجمالى المبالغ المضبوطة (57 ألفًا و800 جنيه مصري) وفى مجال ضبط مخالفة الإجراءات الجمركية تم ضبط (1) قضية قدرت قيمة الغرامة الجمركية بمبلغ وقدره (365 ألفًا و399 جنيهًا مصريًا).

وفى مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها تمض (3) قضايا متنوعة بمضبوطات بلغت (49) قطعة سلاح أبيض وأجزاء سلاح نارى و فى مجال الأمن العام تم ضبط (36) قضية جنائية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية، مخالفات السائقين، مخالفات العاملين، مخالفات مسطح مائى، مخالفة صيد، تزوير، إنتحال شخصية، عدم حمل تحقيق شخصية ، سرقة كابلات كهربائية).
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (862) مخالفة مرورية متنوعة وفى مجال تنفيذ الأحكام تم ضبط (219) محكوم عليهم فى قضايا متنوعة وفى فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (180) قرصا مخدرا وكمية من مخدر الحشيش وزنت ( 1,500 كيلو جرام ) وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط (2) قضية (تزوير تأشيرات).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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