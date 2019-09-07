على مدار 3 أيام.. قافلة طبية للكشف بالمجان على أهالى عزبتى بلبل والتحرير في بنى سويف

قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف بتوجيه قافلة طبية ضمت جميع التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى عزبة بلبل وعزبة التحرير بدائرة مركز شرطة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية.



أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على (1050) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به جميع أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.



وذلك استمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر احتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.