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حوادث

ضبط 7.790 طن لحوم منتهية الصلاحية بنطاق محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:20 م
لحمة فاسدة
لحمة فاسدة
مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية على مكامير الفحم ومصانع الأسمدة وضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الرى والصرف ونهر النيل بنطاق محافظتى (الجيزة ، القليوبية).

وأسفرت الحملات عن ضبط 82 قضية متنوعة جاء أبرزها فى مجال حماية البيئة حيث تم ضبط (47 سيارة مخالفة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق الجيزة والقليوبية).

وفى مجال الثروة الزراعية: تم القيام بحملة تفتيشية تنسيقًا والطب البيطرى على مصانع وثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية أسفرت عن ضبط 4 ثلاجة لحفظ مصنعات اللحوم، ومصنع لإنتاج اللحوم بنطاق محافظة القاهرة ضبط بداخلهم " 7,790 طن من اللحوم والدهون منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر).

وفى مجال تنفيذ قرارات الإزالة: تم تأمين تنفيذ (45 قرار إزالة تعد على منافع الرى والأراضى الزراعية بنطاق محافظة القليوبية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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