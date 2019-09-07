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رئيس القومي للسمع والكلام: الرئيس السيسي مهتم بكل طفل في مصر

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:32 م
الدكتورة هدى إسحاق
الدكتورة هدى إسحاق
كـريـم الـخـطـيـب
كشفت الدكتورة هدى إسحاق استشاري السمع والاتزان، رئيس قسم السماعات بالعهد القومي للسمع والكلام، عن أهداف مباراة الكشف عن ضعاف السمع في المحافظات.

وأكدت هدى إسحاق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بكل طفل في مصر، موضحة أن المبادرات الرئاسية جاءت بسبب حب الرئيس السيسي لمصر والمصريين، وهذا ليس كلام ولكنه حقيقة على أرض الواقع تلمس المواطن خاصة في الرعاية الصحية.

وقدمت هدى إسحاق نصائح لكل أب وأم في مصر، مشيرة إلى أنه يجب الاهتمام بصحة المواطن المصرية، لذلك أطلقوا مبادرة ضعاف السمع والكشف، والمسح السمعي للأطفال حديثي الولادة وهذا كان يتم للدول المتقدمة فقط، مؤكدة أن المبادرة كانت حلما في البداية للحفاظ علي حياة الطفل في المستقبل.

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