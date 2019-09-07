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محافظات

معرض بالقومي للمرأة بقنا لتسويق منتجات الشباب والجمعيات

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:18 م
معرض بالقومي للمرأة
معرض بالقومي للمرأة
يوسف رجب
انطلقت بمقر المجلس القومي للمرأة بقنا، اليوم السبت، فعاليات معرض لدعم الشباب في تسويق منتجاتهم المختلفة، ضمن مشروع "تهيئة بيئة أفضل للأعمال فى صعيد مصر" والممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ بمحافظات "قنا، سوهاج، أسيوط" التابع لجمعية شباب رجال الأعمال لتنمية المجتمع بأسيوط، بحضور الدكتورة هدى السعدي- مقرر المجلس بقنا ولفيف من القيادات.

تضمن المعرض، عرض منتجات يدوية متنوعه و مخبوزات وملابس من أعمال الفتيات المشاركات في المعرض، تستمر لمدة ٣ أيام.

قالت أميمة الصاوى، مدير المشروع، إن  المعرض ضمن أنشطة المنتدى الاقتصادي بقنا، والذي يهدف إلى توفير بيئة جاذبة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى صعيد مصر من خلال التعرف على المشكلات التى تواجه قطاع الأعمال فى المحافظات الثلاثة ومحاولة إيجاد آليات لحلها بالتنسيق بين 3 قطاعات الحكومي– الأهلي– الخاص، وإقامة حوار بين ممثلى الحكومة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى حول المشاكل التى تواجهها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر و استراتيجيات التصدي لها لتحسين بيئة الأعمال التجارية وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

و أشارت الصاوى، إلى أن المنتديات سوف تضم ممثلين من الحكومة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وستناقش المعوقات والمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر  والبحث عن حلول فى ظل الموارد المتاحة.

وأكدت الدكتورة هدى السعدى، مقرر المجلس بقنا، بأن المجلس يسعد بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي، لتنفيذ أي أنشطة تدعم الشباب والفتيات وتوفر لهم فرص للعمل و للحد من أزمة البطالة.

و أشارت داليا ابراهيم، استشاري المشروع،  إلى أن المعرض ما هو إلا بداية و سوف يستمر لمدة 3 أيام من 7 إلى 9 سبتمبر وسوف تتوالي الأنشطة التي توفر بيئة عمل أفضل للشباب بمشاركة أعضاء المنتدي بمحافظة قنا، و يعد هذا النشاط ثاني أنشطة المنتدى الاقتصادي المشكل بمحافظة قنا بهدف دعم الشباب في تسويق منتجاتهم.

معرض بالقومي للمرأة بقنا لتسويق منتجات الشباب والجمعيات
معرض بالقومي للمرأة بقنا لتسويق منتجات الشباب والجمعيات
معرض بالقومي للمرأة بقنا لتسويق منتجات الشباب والجمعيات
معرض بالقومي للمرأة بقنا لتسويق منتجات الشباب والجمعيات

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