الأوقاف: مساندة المسؤول الوطني العادل واجب شرعي..وعدم مناصرته إثم

أكدت وزارة الأوقاف، أن الجماعات المتطرفة تحترف إقامة الصراعات والخصومات بين الشعب والحاكم فور توليه السلطة فيما يسمى شيطنة الأنظمة الحاكمة لإسقاط الدول.





وأضافت الوزارة، خلال مؤتمر تحضيري للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الـ30، منتصف الشهر الجارى أن من إجلال الله تعظيم الحاكم العادل، وهذا يقصد به تعظيم كل مسئول وطنى عادل مهني ومنصف وهذا واجب شرعى.





وقالت الأوقاف:" لو أنك لم تساند القيادى العادل سيعاقبك الله بقيادى ظالم، وقد أوجب الدين مساندة المسئول والحاكم العادل، حتى لا ينتصر الشر، ولا تخاف من اتهام الناس لك بالنفاق وهذا هو قصد الجماعات أن تخذلك عن مناصرة العدل من قبل جماعات القطيعة لإسقاط الدول، ولو لم تنصر العدل فأنت آثم تساعد الجماعات فى إسقاط الدولة".





وأكدت الأوقاف أنها نجحت في منع الجماعات المتشددة والمتطرفة من ارتياد المساجد فتوجهوا لإقامة كتاتيب القرآن لتجنيد النشء، فتوجهنا للنشء وأقمنا الكتاتيب، وأوقفنا عمل معاهد إعداد الدعاة واستبدلناها بمراكز متخصصة ومرخصة وتلاها مراكز محفظي القرآن الكريم وكذلك الدفع بواعظات لسد الثغرات على الجماعات ويتم ترشيح أئمة لأمريكا وفرنسا من خريجي اللغات والترجمة لمساجد كبيرة.





وأشارت الأوقاف إلى أن لديها رؤية عصرية لنظرية عصرية فى الخطاب الدينى ويتم تدريب الدعاة عليها وإصدار كتب الأوقاف التي تتضمنها ويتم تغيير نظام التدريب من العام المقبل، ضمن مشروع فكرى يضمن تحويل هذا الفكر إلى كتب لترسيخ المنهج الفكرى.







