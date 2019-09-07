ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تطوير كورنيش المنيا.. ومطوروه: ينتهي في 30 يونيو المقبل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:35 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مشروع تطوير كورنيش النيل بمحافظة المنيا.

واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الكورنيش، حيث شملت أعمال التطوير إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحال صغيرة ودورات مياه، كما تم تطوير المدخل الخاص بمشروع البواخر التابع للمحافظة.

وقال مسؤولو المشروع لرئيس الوزراء، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم افتتاح المرحلة الثانية خلال ١٠ أيام، ليوجه بسرعة إنجاز المشروع البالغ طوله ٧ كيلومترات.

وقال مدبولي إن المواطن يريد أن يتمتع بالنيل كامل بعد انتهائه، ويتحرك فيه، مطالبا بسرعة الانتهاء من كامل التطوير، ليستجيب مسؤولو المشروع قائلين إنه سيتم الانتهاء منه كاملا في ٣٠ يونيو المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متنفس أساسي للمواطنين.. محافظ المنيا يفتتح المرحلة الأولى من تطوير الكورنيش غدًا

نافورة مركزية ومظلات.. محافظ المنيا يفتتح أعمال تطوير كورنيش النيل

مدبولي يتفقد بشاير الخير.. ويستمع لشرح حول المشروع

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. صبا مبارك تفاجئ متابعيها على إنستجرام

تنفيذ 8760 وحدة بمشروع JA NNA و17304 شقق في سكن مصر بـ 9 مليارات جنيه

التاتو كلمة السر.. خناقة عنيفة بين أحمد فهمي ومتابعيه على الإنستجرام

حكم من نسي مسح الرأس وتذكرها بعد انتهاء الوضوء.. فيديو

جري ورايا.. كريم عبد العزيز: أحمد السقا مربي عجل على أنه كلب.. فيديو

تعرف على موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص منقط.. ابنة شريف منير بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها.. والجمهور: أحلى من بعض

ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها