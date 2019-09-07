رئيس الوزراء يوجه بالإسراع في تطوير كورنيش المنيا.. ومطوروه: ينتهي في 30 يونيو المقبل

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مشروع تطوير كورنيش النيل بمحافظة المنيا.





واستمع مدبولي لشرح حول تطوير الكورنيش، حيث شملت أعمال التطوير إنشاء نافورة مركزية ومظلات للحماية من الشمس ومقاعد، وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال وممشى ومحال صغيرة ودورات مياه، كما تم تطوير المدخل الخاص بمشروع البواخر التابع للمحافظة.





وقال مسؤولو المشروع لرئيس الوزراء، إنه تم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع، وسيتم افتتاح المرحلة الثانية خلال ١٠ أيام ، ليوجه بسرعة إنجاز المشروع البالغ طوله ٧ كيلومترات .



