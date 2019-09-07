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توك شو

خطة لخفض أسعار الدواجن وتشجيع المنتج المحلي .. فيديو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 10:26 م
الدكتور محمد القرش
الدكتور محمد القرش
توك شو
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إنه كان هناك الكثير من الٌإقبال على شراء اللحوم بفترة عيد الأضحى، نظرا لإنخفاض أسعارها بالنسبة لأسعار السنوات السابقة، لافتا أن نسبة الإقبال على الدواجن كانت متدنية مما ساهم بشكل كبير فى انخفاض أسعارها.

وأضاف "القرش" خلال برنامج صباحك مصري" المذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أنه قد تم إنشاء لجنة قد قدمها رئيس مجلس وزارة الزراعة للمحافظة على المنتج المصرى والمحلى، مؤكدا أنه من الممكن أن يتعرض المنتج للخسائر لعدم استمراره فى عملية الإنتاج.

وأشار الدكتور محمد القرش، إلى أن هدف اللجنة هو لمتابعة الأسواق والاحتياجات من الدواجن واللحوم لتوفير المنتج للمستهلك بأسعار مناسبة، مضيفا أنها أنشئت لتقوم بعمل توازن بالسوق المصرى بشكل يرضي المنتج والمستهلك.

وأوضح أن اللجنة تنعقد بشكل مستمر وتدرس كل فترة المنتجات الموجودة بالأسواق ومعرفة موعد الإستيراد وحجم الموارد المستوردة، موضحا أن رؤيتها الأن هى تقليل نسبة استيراد الدواجن، نظرا لزيادة العرض وقلة الطلب عليها و حماية المنتجات المصرية الأخرى.

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