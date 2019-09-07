ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مشروع شارع مصر بالمنيا

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:35 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السبت، مشروع "شارع مصر" بمحافظة المنيا، وهو أحد المشروعات الصغيرة التى نفذتها المحافظة لشباب الخريجين.

وأوضح اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، أنه تم اختيار مشروع "شارع مصر" في أحد الأماكن المتميزة على كورنيش النيل بالمحافظة، وذلك بهدف دعم شباب الخريجين وتسخير الإمكانيات اللازمة؛ كي يتسنى لهم إقامة مشروعات صغيرة برؤية حضارية جديدة، تتم بشكل مُنظم وفق إطار قانوني، يسمح بتوفير فرص عمل عديدة أمام شباب المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن هذا المشروع مُجهز لاستقبال مشروعات تجارية، وهو مخصص للمشاة فقط بغرض التسوق والتنزه للأسر المصرية، والسياحة الوافدة؛ حيث يحتوي على أنشطة تجارية مختلفة تشمل ملابس وإكسسوارات، بجانب المأكولات السريعة.

من جانبه أوضح الدكتور محسن أحمد، مصمم المشروع، أن هذا المشروع تم تنفيذه على كورنيش النيل بمدخل دماريس بمدينة المنيا، حيث تم إنشاء 38 محلًا تجاريًا بمسطح 3× 4 م، بالإضافة إلى 33 عربة مأكولات للوجبات السريعة، منها 9 عربات كبيرة، و 12 عربة صغيرة و12 عربة أخرى متوسطة، مشيرًا إلى أنه تم تسليم 18 محلًا مؤخرًا، وجار التجهيز حاليًا لتسليم 20 محلًا أخرى للشباب، ممن انطبقت عليهم شروط ومعايير التقديم وذلك في غضون 10 أيام.

وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع، الذى يوفر متنزها للمواطنين، وفى الوقت نفسه يوفر فرص العمل لشباب الخريجين، مطالبا بالاهتمام بأعمال النظافة والصيانة للمشروع، لضمان استمراريته، ونجاحه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلال يوليو المنقضي.. 10 ملايين جنيه لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقنا

تسليم 74 وحدة وتجهيز 30 اخرى ضمن مشروع شارع مصر بالمنيا

ترشيحاتنا

أمطرهم بوابل من بندقيته.. ابن عاق يقتل والده وزوجته وشقيقه.. ويختبئ في الزراعات بسوهاج

جري ورايا.. كريم عبد العزيز: أحمد السقا مربي عجل على أنه كلب.. فيديو

على رأسهم بديع والبلتاجي.. المؤبد لـ 11 متهما والمشدد 15 عاما لـ 8 متهمين في قضية اقتحام الحدود الشرقية

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

بـ فساتين فاخرة.. 3 إطلالات مثيرة لـ مريم أوزرلي بمهرجان ڤنس السينمائى

صيام عاشوراء.. البحوث الإسلامية توضح فضل صيامه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص منقط.. ابنة شريف منير بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها.. والجمهور: أحلى من بعض

ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها