الزراعة: خفض نسبة استيراد الدواجن لحماية المنتجات المصرية الأخرى.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الإقبال على شراء اللحوم في فترة عيد الأضحى كان كبيرًا، نظرًا لانخفاض أسعارها بالنسبة لأسعار السنوات السابقة، لافتًا إلى أن نسبة الإقبال على الدواجن كانت متدنية مما ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعارها.



وأضاف الدكتور محمد القرش،خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "إم بى سى مصر 2"، أنه تم إنشاء لجنة برئاسة وزير الزراعة للمحافظة على المنتج المصرى والمحلى، مؤكدًا أنه من الممكن أن يتعرض المنتج للخسائر لعدم استمراره فى عملية الإنتاج.



وأشار الدكتور محمد القرش إلى أن الهدف من اللجنة متابعة الأسواق والاحتياجات من الدواجن واللحوم لتوفير المنتج للمستهلك بأسعار مناسبة، مضيفا أنها أنشئت لتحقيق توازن بالسوق المصرى بشكل يرضي المنتج والمستهلك.



وأوضح الدكتور محمد القرش أن اللجنة تنعقد بشكل مستمر وتدرس كل فترة المنتجات الموجودة بالأسواق ومعرفة ميعاد الاستيراد وحجم الموارد المستوردة، موضحا أن رؤيتها الآن هى تقليل نسبة استيراد الدواجن، نظرا لزيادة العرض وقلة الطلب عليها وحماية المنتجات المصرية الأخرى.

