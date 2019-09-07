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بقميص منقط.. ابنة شريف منير بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:49 م
اسما شريف منير
اسما شريف منير
رنا عصمت
نشرت الإعلامية أسما شريف منير، صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ابنة الفنان شريف منير، اسما بإطلالة جريئة مرتدية قميص ابيض منقط، مفتوح من الامام، واستكملت إطلالتها بارتدائها نظارة شمس شفافة، وحقيبة قماش وهو ما تماشى مع إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج واكتفت برفع شعرها.

وحول مصير برنامج "أنا وبنتي" الذي تقدمه بالاشتراك مع والدها الفنان شريف منير، أكدت أسما عبر إنستجرام، أن البرنامج تم تصوير 3 مواسم منه.

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