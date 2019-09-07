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محافظات

تكلفتها نصف مليار جنيه .. تعرف على مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بعد تفقد رئيس الوزراء لها

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:19 م
تفقد قيادات وزارة
تفقد قيادات وزارة الإسكان و الدكتور أحمد الأنصاري للمستشفى
خالد رياض
تفقد قيادات وزارة الإسكانو الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، والدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، عمليات انشاء مستشفي سوهاج الجامعي الجديد بمقر الجامعة الجديد بمدينة الكوامل.

والمستشفى تم تشييده بتكلفة بلغت ٥٥٨ مليون جنيه، تمت إقامته على مساحة 26 ألفا و500 متر مربع، والطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 286 سريرا، لخدمة أهالى سوهاج والمحافظات المجاورة.

والمستشفى يقع بجانب طرق ومحاور رئيسية، ويعد إضافة قوية لجامعة سوهاج بشكل خاص والجامعات المصرية بشكل عام، لرفع قدرات الطلاب على التدريب العملى، وأن المستشفى ستشمل مختلف التخصصات الطبية، وتتكون من مبنى رئيسى عبارة عن بدروم، ودور أرضى، و4 أدوار علوية، ومبنى تعليمى يستوعب 500 طالب، ومسجد، ومبنى للنفايات.

وتشمل المستشفى أيضا قسما للغسيل الكلوى به 32 سرير غسيل كلوى، و125 سرير إقامة مرضى، و45 سرير رعاية مركزة، و30 حضانة للأطفال المبتسرين، و20 حضانة للطبيعيين، و18 سرير طوارئ، و16 سرير إفاقة، بالإضافة إلى أقسام للطوارئ والأشعة والولادة الطبيعية والقيصرية، ومعامل وعيادات خارجية، وجناح للعمليات وقسم لمناظير الباطنة والجراحة.

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