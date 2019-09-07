ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النصر السعودي يقترب من استعادة خدمات عبد الرزاق حمد الله

السبت 07/سبتمبر/2019 - 01:37 م
عبد الرزاق حمد الله
عبد الرزاق حمد الله
إسراء أشرف
بات اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي، على أعتاب العودة لصفوف الفريق، بعد فترة غياب، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا. 

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن حمد الله تلقي ضوءًا أخضر من أطباء النادي أمس، الجمعة، لمغادرة العيادة بدءًا من غدٍ، تزامنًا مع استئناف تدريبات الفريق الذي يتمتع براحة بدأت أمس وتستمر اليوم.

وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن حمد الله يخضع لبرنامج علاجي داخل عيادة النادي، منذ تعرضه إلى كدمة قوية في قدمه.

وكان حمد الله تعرض لكدمة قوية أثناء خلال مشاركته مع النصر أمام ضمك، يوم 22 أغسطس الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كدمة خفيفة لـ عمار حمدي في مران الأهلي

حمد الله يقود هجوم النصر .. وياجور يقود ضمك في الدوري السعودي

أمام عيني رينار.. حمد الله يسجل هدف النصر الثانى أمام ضمك

شاهد .. لحظة إصابة عبد الرزاق حمد الله لاعب النصر بسبب الوزن الزائد

النصر يكشف عن حجم إصابة عبد الرزاق حمد الله

اخبار الرياضة .. مورينيو أفريقيا يقترب من تدريب الأهلي .. اتحاد الكرة يكشف عن موعد تفعيل تقنية الفار

ترشيحاتنا

بـ لوك جديد.. صبا مبارك تفاجئ متابعيها على إنستجرام

حفيد مؤسس الإخوان يعترف بممارسة الزنا

بـ خلخال وفستان قصير.. زوجة عماد متعب تستعرض أناقتها بـ إطلالة جذابة

الترجي التونسي يقترب من خطف نجم الدوري المصري

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية والقنوات الناقلة

القصة الكاملة لـ انقلاب سيارة حكيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقميص منقط.. ابنة شريف منير بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

هنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها.. والجمهور: أحلى من بعض

ملكة الأناقة.. شاهد أبرز إطلالات رجاء الجداوى فى عيد ميلادها