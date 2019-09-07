النصر السعودي يقترب من استعادة خدمات عبد الرزاق حمد الله

بات اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر السعودي، على أعتاب العودة لصفوف الفريق، بعد فترة غياب، بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.





وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن حمد الله تلقي ضوءًا أخضر من أطباء النادي أمس، الجمعة، لمغادرة العيادة بدءًا من غدٍ، تزامنًا مع استئناف تدريبات الفريق الذي يتمتع براحة بدأت أمس وتستمر اليوم.





وأضافت الصحيفة السعودية في تقريرها، أن حمد الله يخضع لبرنامج علاجي داخل عيادة النادي، منذ تعرضه إلى كدمة قوية في قدمه.



