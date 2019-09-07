بـ عبوة ناسفة.. شاهد: هجوم ثالث من غزة على تل أبيب

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية اليوم، السبت، تفاصيل الهجوم الثالث من قطاع غزة على إسرائيل، حيث تم استهداف إحدى دوريات الاحتلال قرب السياج الحدودي بـ عبوة ناسفة ألقتها طائرة مسيرة أطلقتها المقاومة الفلسطينية فى القطاع.



وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم، السبت، موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة، مستهدفة مجموعة من الفلسطينيين ونقطة رصد للمقاومة شرق رفح، جنوبي القطاع.



ويأتي هذا القصف بعد أنباء عن إلقاء طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، وألقت عبوة ناسفة قرب السياج الحدودي، مستهدفة إحدى دوريات الاحتلال، قبل أن تعود إلى قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، لاحقا، إن طائرة عسكرية أطلقت النار باتجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين أطلقوا طائرة مسيرة عبرت السياج الحدودي جنوبي قطاع غزة.





