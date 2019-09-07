لجان تفتيش وانضباط مفيش.. محافظ كفر الشيخ يحيل المزوغين للتحقيق

منذ تولي الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، منصب محافظ كفر الشيخ، منذ ما يقرب من عام، شكل لجانًا من إدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة المتابعة الميدانية لمتابعة انتظام حضور وانصراف الموظفين في جميع المصالح الحكومية خاصة المستشفيات والوحدات الصحية والوحدات المحلية، إلا أن هذه اللجنة لم تمنع ظاهرة تزويغ الموظفين والأطباء من العمل.



ولم تتوقف قرارات محافظ كفر الشيخ باتخاذ الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الموظفين، آخرها، ما أعلن عنه المحافظ ، بحسب بيان المركز الإعلامي، بإحالة 55 موظفًا؛ بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية ومديرية التعاون الزراعي بكفر الشيخ ومديرية الزراعة بكفر الشيخ للتحقيق.



وكشف تقرير المتابعة الميدانية لإدارة التفتيش المالي والإداري، عن غيات 29 موظفًا بإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، و5 موظفين بمديرية التعاون الزراعي بكفر الشيخ و 21 موظفًا بمديرية الزراعة بكفر الشيخ؛ لانصرافهم عن العمل بدون سند أو مبرر قانوني.



وكلف محافظ كفر الشيخ، إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، برئاسة عادل البزاوي، مدير عام الشئون القانونية، التحقيق في تلك المخالفات، وذلك بناءً على تقرير التفتيش المالي والإداري.

