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برلمان

مع قرب انطلاق العام الدراسي.. تحذير برلماني من أقلام رصاص: تسبب تشنجات عصبية

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:12 م
برلمانية تحذر من
برلمانية تحذر من أقلام الرصاص
ماجدة بدوى
حذرت الدكتورة منى الشبراوي، عضو مجلس النواب، من استخدام أقلام رصاص صينية تزامنًا مع قرب بداية العام الدراسي، تسبب أمراضًا خطيرة على صحة التلاميذ كالتخلف العقلي وتؤثر على الجهاز العصبي.

وقالت الدكتورة منى الشبراوي، في بيان صحفي اليوم، السبت، "مع بداية العام الدراسي ينشغل الآباء بتوفير حاجات أبنائهم من الأدوات المدرسية ومستلزمات المقلمة "أقلام الرصاص والحبر والممحاة وجميع الأدوات المكتبية".

واستطردت الدكتورة منى الشبراوي "كل هم الأسر اقتناء بضاعة قليلة الثمن وتلبي حاجة الطفل في المدرسة، غافلين في أحيان عدة جودة ما يقتنونه ومكوناته إن كانت فيها خطورة على أطفالهم أم لا".

وأكدت الدكتورة منى الشبراوي أن" هناك أقلام رصاص وممحاة داخل السوق بها سم قاتل وخطر داهم على أطفالنا وتصيبهم بأمراض التخلف العقلي والبلادة وتشنجات عصبية وأمراض الدم".

ولفتت الدكتورة منى الشبراوي إلى أن "التكوين الداخلي لأقلام الرصاص يحتوي على مواد من الكربون والجرافيت، الذي يحتوي على مواد كيميائية ثقيلة مثل التيتانيوم وأكسيد الحديد والمغنسيوم والزرنيخ، والتي تسبب الأضرار الصحية للتلاميذ".

وأضافت الدكتورة منى الشبراوي أن "مكمن الخطورة يتمثل في أن هناك عادة لدى التلاميذ لاسيما الصغار منهم، وهي عض أو خربشة بعض الأدوات، الأمر الذي يحتم على الأسر أخذ الحبطة والحذر".

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