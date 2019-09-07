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مش هتاخد منك دقيقة.. طريقة تأمين هاتفك لحماية بياناتك قبل فقدانه

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:06 م
طريقة تأمين هاتفك
طريقة تأمين هاتفك
آية جمعة
قد يحدث في أحد الأيام وينتهي أمر هاتفك في يد شخص لا تعرفه، ربما ستنساه في سيارة أجرة أو تتم سرقته من يدك، حينها ستشعر بالقلق الشديد على البيانات والأشياء المهمة الموجودة على هاتفك مثل صورك أنت وعائلتك الشخصية أو سجل ما نشرته لحسابك علي "فيسبوك" Facebook أو ما اشتريته من سوق "أمازون" Amazon، أو بيانات تعاملاتك مع البنوك.

ولكي تتجنب كل ذلك القلق، يجب عليك معالجة المشكلة من أساسها عن طريق منع أي خسائر مستقبلية، ولتتمكن من ذلك، ما عليك إلا اتخاذ الإجراءات التالية.

طريقة منع الغرباء من الوصول إلى معلوماتك الشخصية ، والنسخ الاحتياطي بأمان واستعادة الصور ومقاطع الفيديو التي قمت بتخزينها في الجهاز، كما يمكن وبفضل حظ قليل ، زيادة فرصك في استعادة هاتفك.

كيفية منع الخسائر المستقبلية

1. تعرف على الرقم التسلسلي لهاتفك:

كل هاتف خلوي مزود برقم تسلسلي إلكتروني، بناءً على نوع الهاتف الخليوي الذي تستخدمه وطرازه، قد يُطلق على الرقم اسم IMEI (هوية الأجهزة المحمولة الدولية) أو MEID (معرّف الأجهزة المحمولة) أو ESN (الرقم التسلسلي الإلكتروني)، وغالبًا ما يكون هذا الرقم موجودًا على ملصق تحت البطارية، لكن ضع في اعتبارك أن موقعه سيختلف حسب نوع هاتفك

- اكتب الرقم التسلسلي لهاتفك واحتفظ به في مكان آمن في المنزل.

- إذا فقدت هاتفك، يمكنك إبلاغ الشرطة ومزود الخدمة اللاسلكية عن رقمك التسلسلي / الهوية الهاتف.

2. سجل هاتفك عبر الإنترنت.

تتيح لك بعض الخدمات عبر الإنترنت، مثل MissingPhones.org، تسجيل هاتفك الخلوي في موقع الويب؛ قد يساعدك ذلك في المستقبل، في حالة فقد هاتفك أو تمت سرقته.

لتسجيل هاتفك، ستحتاج إلى أيضا الرقم التسلسلي الخاص بجهازك.

3. حدد مكان مخصص لكل شيء.

إذا كنت معتاد على فقد الأشياء بسبب نسيان المكان الذي وضعته فيه، فقد ترغب في العمل على تقليل وتيرة هذه الخسائر، بغض النظر عن الشئ الذي تفقده، حاول تخصيص أماكن معينة لكل شئ حتى تتمكن من معرفة مكان البحث في المرة القادمة، مثال إذا كنت تفقد هاتفك في المنزل عادة، فحاول الاحتفاظ به أغلب لوقت على المنضدة جانب فراشك عندما لا تحتاج إلى استخدامه، لكم عندما تحتاج إلى استخدامه، فضعه في جيب محدد وآمن في ملابسك، وتحقق دائما أنه موجود في جيبك قبل الخروج من المنزل.

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