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محافظات

تعرف على موعد مزاد برج استثماري بكفرالشيخ

السبت 07/سبتمبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
محمود زيدان
أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، عن اجراء المزاد العلني للبرج الاستثماري بمدينة الحامول، وذلك بعد صدور القرار الرقم 4028 لسنة 2019م، بتشكيل لجان لطرح وحدات البرج الاستثماري بمدينة الحامول بمزايدة علنية.

وقال المحافظ إنه جرى الانتهاء من لجان الحصر والترقيم والمساحات ووضع كراسة الشروط وكذا لجنة القيمة التقديرية واعتمادها، موضحًا أن بداية المزاد يوم الأربعاء 18 سبتمبر، بنظام الجلسات المتكررة طبقًا للاتي، " نوع الوحدة وتضم كلًا من، 4 محلات تجارية، ومولًا تجاريًا، و 12 وحدة إدارية، و 12 وحدة سكنية.

وأشار إلى أن تاريخ الجلسة يوم 18 سبتمبر الجاري، ويتم الترسية لجميع الوحدات علي أن ينضم إلي لجنة المزاد ممثل المالية، والمستشار مفوض الدولة.

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